Россия победила одну из двух своих бед

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«Россия научилась бороться с одной из двух своих бед» 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Строительство новой скоростной магистрали М-11 говорит о победе над одной из двух бед России. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА «Новости».
«У нас, как известно, в России две беды, так вот эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них», — сказал Иванов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в четверг президент принял участие в открытии платной трассы М-11, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Путин отметил, что автодорогой можно гордиться, ведь в истории российского дорожного строительства «ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса».
Трасса М-11 «Нева» является платным дублером дороги М-100 «Россия». Ее длина составляет 669 километров, стоимость проезда по ней от 1350 рублей для легковых автомобилей.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Автоновости , Видео , Сергей Иванов , Владимир Путин , РИА Новости
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