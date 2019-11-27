Россия победила одну из двух своих бед

«Россия научилась бороться с одной из двух своих бед»

Строительство новой скоростной магистрали М-11 говорит о победе над одной из двух бед России. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов передает РИА «Новости».

«У нас, как известно, в России две беды, так вот эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них», — сказал Иванов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в четверг президент принял участие в открытии платной трассы М-11, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Путин отметил, что автодорогой можно гордиться, ведь в истории российского дорожного строительства «ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса».

Трасса М-11 «Нева» является платным дублером дороги М-100 «Россия». Ее длина составляет 669 километров, стоимость проезда по ней от 1350 рублей для легковых автомобилей.