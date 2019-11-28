Грузовикам запретят МКАД

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Бортжурнал

Грузовикам запретят движение по МКАД 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Грузовым автомобилям планируется полностью запретить движение по Московской кольцевой автодороге (МКАД) с момента введения в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), заявил помощник президента России Игорь Левитин. Нововведение, возможно, вступит в силу в 2021 году, сообщает «Коммерсант».
По словам, генерального директора Bedford Group Владимира Ворошилова, если ЦКАД закончат строить в срок, то движение по ней для перевозчиков будет гораздо удобнее, чем по МКАД. При условии, что будет создана соответствующая инфраструктура: стоянки, заправки, места отдыха и т.д.
«Москва является промежуточным пунктом для очень многих перевозок, поэтому чем дальше мы отодвинем его от города, тем, конечно, будет удобнее и самим автомобилистам, и жителям города. Это никак не удлинит путь, скорее, наоборот, укоротит, но никто против не будет», — заявил он.
По данным издания, в настоящее время грузовикам официально разрешено двигаться по МКАД с 22.00 до 06.00, в другое время необходимо оформлять специальные разрешения, которые часто получаются незаконно, уверяют эксперты. Председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов подчеркнул, что запрещать всем грузовикам движение по МКАД нельзя.
«Например, из Москвы необходимо вывозить мусор, минуть МКАД практически невозможно», — привёл пример эксперт.
ЦКАД, как ранее сообщал «Рамблер», появится в 50-и километрах от МКАД. Новая кольцевая автодорога призвана разгрузить трассы и улучшить транспортную ситуацию в Новой Москве. Завершить строительство планировалось к 2018 году, затем срок сдвинули на 2021-й.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Видео , Игорь Левитин , Александр Котов , Владимир Ворошилов
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