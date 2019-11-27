Грузовикам запретят МКАД

Движение грузовиков по Московской кольцевой автодороге (МКАД) могут запретить после введения в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2021 году. Об этом сообщил помощник президента Игорь Левитин во время организованного им автопробега, приуроченного к открытию новой трассы М-11 из Москвы в Санкт-Петербург, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время въезд грузовикам с разрешенной максимальной массой более 12 тонн на МКАД запрещен во все дни недели с 6:00 до 22:00. Исключением могут быть только автомобили со специальным пропуском.

ЦКАД строится с 2014 года, сроки завершения проекта неоднократно переносились. В июне 2019-го в «Автодоре» говорили, что проект будет завершен в середине 2021 года. Протяженность Центральной кольцевой автодороги составит более 520 километров. С помощью ЦКАД планируется разгрузить федеральные трассы.