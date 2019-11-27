Российские заправки уличили в обмане водителей

В 18 российских регионах доля нарушений по качеству топлива на заправках превысила 20 процентов. К такому выводу пришли специалисты Росстандарта по итогам проверок за 2019 год, пишет РИА Новости.

В список регионов с самым большим числом нарушений, в частности, вошли Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, а также Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сахалинская, Владимирская, Костромская и Рязанская области.

Лучше ситуация с нарушениями (менее пяти процентов) оказалась на заправках в Красноярском, Пермском и Камчатском крае, Нижегородской, Омской и Ростовской областях, а также Карачаево-Черкессии и Ингушетии. По данным Росстандарта, в Москве и Московской области нарушений по качеству топлива на АЗС выявлено не было.