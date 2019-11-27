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Российские заправки уличили в обмане водителей 

Lenta.ru 1 час назад
Российские заправки уличили в обмане водителей
Фото: РИА Новости
В 18 российских регионах доля нарушений по качеству топлива на заправках превысила 20 процентов. К такому выводу пришли специалисты Росстандарта по итогам проверок за 2019 год, пишет РИА Новости.
В список регионов с самым большим числом нарушений, в частности, вошли Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, а также Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сахалинская, Владимирская, Костромская и Рязанская области.
Лучше ситуация с нарушениями (менее пяти процентов) оказалась на заправках в Красноярском, Пермском и Камчатском крае, Нижегородской, Омской и Ростовской областях, а также Карачаево-Черкессии и Ингушетии. По данным Росстандарта, в Москве и Московской области нарушений по качеству топлива на АЗС выявлено не было.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2019 году российские заправки недоливали топливо автовладельцам в 20 процентах случаев. По его словам, власти принимают меры для борьбы с такими махинациями. В частности, предлагается ввести штрафы за недолив в размере одного процента от выручки за год или часть года. При этом штраф не может быть менее 500 тысяч рублей. Если АЗС поймали на недоливе топлива повторно, то штраф может возрасти до трех процентов от годовой выручки.
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Теги:
Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , РИА Новости
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