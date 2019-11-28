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Бортжурнал

Северные дороги перестанут очищать от снега 

Car.ru 5 часов назад
Северные дороги перестанут очищать от снега
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Председатель Мурманского общества автомобилистов Александр Стародубов рассказал, что местные власти намерены использовать опыт иностранных ведомств и сохранять на дороге снежный накат толщиной до 3 сантиметров. Это позволит не очищать дороги от снега, а допустимая скорость движения сохранится на отметке в 60 км/ч.
Власти Мурманской области готовы применить поправки ГОСТа, внесенные в 2018 году. Согласно им, на дороге можно сохранять снежный накат, но его толщина не должна превышать 3 сантиметра. Прошлой зимой реализовать планы не удалось из-за обильных снегопадов, но в текущем году власти намерены осуществить запланированное.
Александр Стародубов отметил, что это просто необходимо, так как современные зимние шины ездят только по снежному накату, а вот чистый асфальт наносит им вред. Прошлой зимой из-за малого количества снега наката на трассе почти не было, но теперь чиновники надеются, погода поможет облегчить жизнь автомобилистам.
В федеральном казённом учреждении Упрдор "Кола" хотят воспользоваться опытом властей Норвегии, где подобный подход принес пользу. При этом работники дорожной службы будут следить, чтобы не было колейности, а на подъемах посыпать дороги песком. Сохранять накат намерены только на трассах, не в городах.
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Автоновости
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