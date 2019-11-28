Налог на роскошь: Россияне прячут свои дорогие авто

В России становится все больше дорогих автомобилей, но те, кто ими владеет, платят все меньше налогов за них. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, свидетельствуют результаты исследования «Финэкспертизы».

«Финэкспертиза», согласно ее сайту, является международной сетью объединенных под одним брендом оценочных, аудиторских и консалтинговых компаний.

Не так давно ее специалисты провели исследование на тему налогового учета дорогих автомобилей в России. По его результатам выяснилось, что количество тех машин, что стоят дороже 10 миллионов рублей, на учете резко сократилось — на 26,5% или 2162 единицы в 2018 году. При этом в 2015-2017 годах их число на налоговом учете выросло на 2927 единиц.

В «Финэкспертизе» не считают, что дорогие автомобили были проданы россиянами за рубеж или утрачены ими в результате ДТП. В компании полагают, что на учете таких машин стало меньше, потому что их владельцы воспользовались региональными льготами или, к примеру, перерегистрировали их на юридическое лицо.