Subaru Forester защитили от воды и грязи

Японский бренд представил спецверсию Forester под названием X-Edition, рассчитанную на заезды по бездорожью.

Сиденья салона X-Edition обили водоотталкивающей тканью, а пол застелили резиновым покрытием, которое можно мыть водой из шланга. Кроме этого, в багажнике установили светодиодный фонарь, который освещает как сам грузовой отсек, так и пространство вокруг.

Внешне спецверсия отличается от стандартного Forester 18-дюймовыми колесными дисками, а также затемненной окантовкой противотуманок и решетки радиатора.

Под капотом без изменений: X-Edition оснащается тем же 2,5-литровым мотором мощностью 185 л.с., работающим в паре с вариатором и полным приводом.

Продажи такого внедорожника стартуют в Японии 23 января 2020 года. Стоимость автомобиля на домашнем рынке составит примерно 3,17 млн йен (1,86 млн руб.). В России цена стандартного Forester стартует с отметки в 2,54 млн руб.