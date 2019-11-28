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Subaru Forester защитили от воды и грязи 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Subaru Forester защитили от воды и грязи
Фото: Авторамблер
Японский бренд представил спецверсию Forester под названием X-Edition, рассчитанную на заезды по бездорожью.
Сиденья салона X-Edition обили водоотталкивающей тканью, а пол застелили резиновым покрытием, которое можно мыть водой из шланга. Кроме этого, в багажнике установили светодиодный фонарь, который освещает как сам грузовой отсек, так и пространство вокруг.
Внешне спецверсия отличается от стандартного Forester 18-дюймовыми колесными дисками, а также затемненной окантовкой противотуманок и решетки радиатора.
Под капотом без изменений: X-Edition оснащается тем же 2,5-литровым мотором мощностью 185 л.с., работающим в паре с вариатором и полным приводом.
Продажи такого внедорожника стартуют в Японии 23 января 2020 года. Стоимость автомобиля на домашнем рынке составит примерно 3,17 млн йен (1,86 млн руб.). В России цена стандартного Forester стартует с отметки в 2,54 млн руб.
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Теги:
Автоновости , Subaru , Subaru Forester
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