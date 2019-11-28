Газовые заправки, 5G и дешевый проезд: главное о новой трассе М-11

Росавтодор полностью завершил строительство трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Эксперты уверены, что эта магистраль не только позволит увеличить скорость перемещения пассажиров и грузов между двумя столицами, но и даст импульс к развитию сразу нескольких отраслей, чрезвычайно важных для экономики.

Дешево и удобно

Еще до полного запуска в эксплуатацию трасса М-11 стала самой безопасной в России. По данным Объединенных систем сбора платы (ОССП), с января по сентябрь там зафиксировали всего 435 ДТП, причем далеко не всегда это были аварии: водители обращались за помощью при поломке автомобилей или если у них кончился бензин.

Во многом благодаря этому специалисты государственной компании "Автодор", курирующей проект, рассматривают возможность повышения максимально допустимой скорости движения по всей трассе до 130 километров в час весной следующего года. Пока так разгоняться разрешено только на участке в обход Вышнего Волочка. Значит, в ближайшей перспективе путешествие между двумя столицами станет еще короче, хотя уже сейчас среднее время пути не превышает 5,5 часа.

Стоимость проезда по всей трассе — вполне бюджетная. Для легковых машин — 1820 рублей в будний день и 2020 в выходной. Тем, у кого установлен транспондер, — 1331 и 1494 рубля соответственно.

Разумеется, водителю нужно оплатить не только дорожный тариф, но и бензин. При среднем расходе восемь литров на 100 километров топливо обойдется примерно в 2400 рублей, значит, вся поездка в одну сторону в выходной — 3900 рублей. На двоих — 1950, на четверых — 975.

Отметим, что открытие трассы скажется и на рынке каршеринга. Так, "Яндекс. Драйв" в конце октября запустил междугородние поездки между Москвой и Санкт-Петербургом по восемь тысяч рублей в среднем. Пока это тариф для категорий "Шаттл" и "Груз", но, возможно, в ближайшем будущем его распространят и на другие автомобили.

Одним камнем — всех птиц

Трассе М-11 предстоит стать настоящим полигоном для испытания и внедрения передовых технологий как в области IT, так и в сфере транспортных перевозок.

Весной 2020-го на одном из участков дороги начнется тестирование беспилотных автомобилей. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков, уточнив, что все техзадания для данного проекта уже подписаны.

Через два-три года планируется организовать движение беспилотных грузовиков — для них выделят отдельные полосы. Это снизит транспортные издержки на 15 процентов, а время доставки товаров из одной столицы в другую — на 38 процентов. Причем автоматизировать собираются и дорожно-уборочную технику.

Разумеется, беспилотный транспорт требует внедрения технологий высокоскоростной связи, доступной на всем маршруте. Об этом тоже подумали: вдоль М-11 построят 100 сотовых вышек, которые обеспечат стабильный сигнал 4G. Сеть заработает уже в первом квартале следующего года.

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко уточнил, что в перспективе вдоль трассы будет создана одна из первых в стране сетей пятого поколения, которая увеличит точность позиционирования беспилотников до пяти-десяти сантиметров.

Топ-менеджер отметил, что ключевое преимущество ГМТ (его низкая стоимость в сравнении с бензином и дизелем) сталкивается с естественным препятствием — отсутствием развитой заправочной инфраструктуры.

При строительстве трассы Москва — Санкт-Петербург это учли: дополнительная газовая заправка скоро появится у поселка Ям-Ижора, а в следующем году в Окуловском районе откроется новая КриоАЗС "Газпрома" (для заправки транспорта на СПГ).

Возможности ГМТ осенью продемонстрировали участники автопробега "Газ в моторы — 2019", преодолевшие восемь тысяч километров по России, Германии, Австрии, Бельгии, Сербии, Болгарии, Турции и некоторым другим странам.

"Колонна газомоторной техники, совершавшей автопробег, проехала по трассе М-11 на участках Москва (МКАД, 15-й километр) — Тверь (147-й километр), Тверь (208-й километр) — Новгородская область (Окуловка, Крестцы, съезд на 444-м километре)", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".