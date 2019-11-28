УАЗ оснастит «автоматом» еще одну модель

Об этом сообщает в четверг "Автостат" со ссылкой на пресс-службу Sollers

Кроме этого, в 2020 году линейка УАЗа пополнится спецверсиями уже существующих моделей внедорожников, сообщили в пресс-службе.

Напомним, продажи первого УАЗа с "автоматом" — "Патриот" — стартовали в минувшем августе, а до дилеров модель добралась 1 октября.

"Патриот" оснащен шестидиапазонным "автоматом" французского производства Punch Powerglide 6L50, пару которому составил безальтернативный четырехцилиндровый ZMZ Pro объемом 2,7 л, развивающий 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. АКПП позволяет экономить до 2 л топлива на 100 км при езде по шоссе со скоростью 90 км/ч.

Базовая версия с "автоматом" доступна по цене в 1,03 млн руб. Для сравнения, самый дешевый "Патриот" с МКПП стоит от 777 тыс. руб.

Стоимость УАЗ "Пикап", обновившегося в прошлом году, варьируется от 839,9 тыс. до 1,21 млн руб.