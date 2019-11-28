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УАЗ оснастит «автоматом» еще одну модель 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
УАЗ оснастит «автоматом» еще одну модель
Фото: Авторамблер
Ульяновский автомобильный завод укомплектует УАЗ "Пикап" автоматической коробкой. Выход такого пикапа на рынок запланирован на следующую весну.
Об этом сообщает в четверг "Автостат" со ссылкой на пресс-службу Sollers.
Кроме этого, в 2020 году линейка УАЗа пополнится спецверсиями уже существующих моделей внедорожников, сообщили в пресс-службе.
Напомним, продажи первого УАЗа с "автоматом" — "Патриот" — стартовали в минувшем августе, а до дилеров модель добралась 1 октября.
"Патриот" оснащен шестидиапазонным "автоматом" французского производства Punch Powerglide 6L50, пару которому составил безальтернативный четырехцилиндровый ZMZ Pro объемом 2,7 л, развивающий 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. АКПП позволяет экономить до 2 л топлива на 100 км при езде по шоссе со скоростью 90 км/ч.
Базовая версия с "автоматом" доступна по цене в 1,03 млн руб. Для сравнения, самый дешевый "Патриот" с МКПП стоит от 777 тыс. руб.
Стоимость УАЗ "Пикап", обновившегося в прошлом году, варьируется от 839,9 тыс. до 1,21 млн руб.
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Теги:
Автоновости , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод , Sollers
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