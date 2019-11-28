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2020: что ждет автолюбителей? 

Car.ru 2 часа назад
2020: что ждет автолюбителей?
Фото: Car.ru
Грядущий год принесет российским автолюбителям немало новых решений от Государственной Думы РФ. Выделим несколько особенно значимых изменений в законодательстве.
С начала 2020 года вступает в силу приказ минтранса РФ №199, согласно которому, во дворах жилых массивов будет запрещена длительная стоянка коммерческого транспорта, а также такси и арендованных автомобилей.
Следующее новшество будущего года — запрет на перемещение в новом автомобиле без номерных знаков. Все потому, что законно приобретенный автомобиль будет выезжать из автосалона уже с номером.
Страховщики поднимут сумму выплат с 500 000 рублей до 2 млн рублей. Правда, по подсчетам РСА, это приведет к значительному удорожанию полисов ОСАГО.
Руководство страны намерено таки избавить от налогового бремени многодетные семьи, владеющие единственным автомобилем. В некоторых регионах РФ это уже работает в тестовом режиме.
Еще наши законотворцы обсуждают возможность освобождения от транспортных сборов владельцев электрокаров.
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Теги:
Автоновости , Госдума , Минтранс РФ
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