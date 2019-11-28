2020: что ждет автолюбителей?

Грядущий год принесет российским автолюбителям немало новых решений от Государственной Думы РФ . Выделим несколько особенно значимых изменений в законодательстве.

С начала 2020 года вступает в силу приказ минтранса РФ №199, согласно которому, во дворах жилых массивов будет запрещена длительная стоянка коммерческого транспорта, а также такси и арендованных автомобилей.

Следующее новшество будущего года — запрет на перемещение в новом автомобиле без номерных знаков. Все потому, что законно приобретенный автомобиль будет выезжать из автосалона уже с номером.

Страховщики поднимут сумму выплат с 500 000 рублей до 2 млн рублей. Правда, по подсчетам РСА, это приведет к значительному удорожанию полисов ОСАГО.

Руководство страны намерено таки избавить от налогового бремени многодетные семьи, владеющие единственным автомобилем. В некоторых регионах РФ это уже работает в тестовом режиме.

Еще наши законотворцы обсуждают возможность освобождения от транспортных сборов владельцев электрокаров.