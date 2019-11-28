Собянин высказался о введении платного въезда Москву

В августе прошлого года, как ранее сообщал «Рамблер», Собянин заявил, что проблему загруженности дорог в Москве может решить введение платного въезда в столицу. Однако тогда мэр пояснял, что городские власти в ближайшем будущем не решатся на нововведение. Позиция, озвученная Собяниным, сохранилась до сих пор.

«В Москве платного въезда нет и не планируется», — заявил градоначальник.

При этом мэр Москвы отметил, проблему загруженности столичных парковок, в том числе платных. Несмотря на то, что цены на стоянку в центре власти поднимать не собираются, не исключено, что тарифы на парковку в самых популярных местах «будут отрегулированы».

В пример Собянин привёл ситуацию, когда автомобилист подъехал к платной парковке, но все места на ней оказались заняты.

«Тогда вы вынуждены с этой машиной кружить по городу, искать другие места, некомфортная ситуация. Вот в этих наиболее востребованных местах, конечно, надо смотреть и регулировать цены», — пояснил мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что в целом введение системы платных парковок позволило уменьшить количество автомобилей в центре Москвы на четверть.