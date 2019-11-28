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Собянин высказался о введении платного въезда Москву 

Рамблер 55 минут назад
Собянин высказался о введении платного въезда Москву
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что введение платного въезда в столицу не планируется, сообщает РИА Новости. Градоначальник также высказался о проблеме загруженности московских платных парковок
В августе прошлого года, как ранее сообщал «Рамблер», Собянин заявил, что проблему загруженности дорог в Москве может решить введение платного въезда в столицу. Однако тогда мэр пояснял, что городские власти в ближайшем будущем не решатся на нововведение. Позиция, озвученная Собяниным, сохранилась до сих пор.
«В Москве платного въезда нет и не планируется», — заявил градоначальник.
При этом мэр Москвы отметил, проблему загруженности столичных парковок, в том числе платных. Несмотря на то, что цены на стоянку в центре власти поднимать не собираются, не исключено, что тарифы на парковку в самых популярных местах «будут отрегулированы».
В пример Собянин привёл ситуацию, когда автомобилист подъехал к платной парковке, но все места на ней оказались заняты.
«Тогда вы вынуждены с этой машиной кружить по городу, искать другие места, некомфортная ситуация. Вот в этих наиболее востребованных местах, конечно, надо смотреть и регулировать цены», — пояснил мэр столицы.
Собянин подчеркнул, что в целом введение системы платных парковок позволило уменьшить количество автомобилей в центре Москвы на четверть.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Сергей Собянин , Дмитрий Киселев , РИА Новости
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