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Россиян предупредили о росте цен на бензин 

Рамблер 44 минуты назад
Россиян предупредили о росте цен на бензин
Фото: РИА Новости
Замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство ожидает роста цены на бензин в России в 2020 году на уровне инфляции. Об этом сообщает RNS.
«Статистика говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Иногда она может опережать, иногда отставать, в итоге по году — средний темп инфляции», — подчеркнул он.
По словам замглавы ФАС, в настоящее время антимонопольная служба не видит факторов для роста цены на бензин выше темпов инфляции.
«Рамблер» писал, что, согласно подсчетам исследовательской группы «Петромаркет», спрос на бензин в России снизился на 1%. Более сильным за последние 10 лет падение было лишь в 2015 году — на 1,9%.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Автоновости , Анатолий Голомолзин , ФАС
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