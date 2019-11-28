Россиян предупредили о росте цен на бензин

«Статистика говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Иногда она может опережать, иногда отставать, в итоге по году — средний темп инфляции», — подчеркнул он.

По словам замглавы ФАС, в настоящее время антимонопольная служба не видит факторов для роста цены на бензин выше темпов инфляции.

«Рамблер» писал, что, согласно подсчетам исследовательской группы «Петромаркет», спрос на бензин в России снизился на 1%. Более сильным за последние 10 лет падение было лишь в 2015 году — на 1,9%.