«Идиотка»: звезда TopGear оскорбил Грету Тунберг

«Она — идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего, дорогуша», — цитирует издание слова телеведущего.

Кларксон также посетовал, что молодые люди младше 25 лет перестали интересоваться автомобилями. В этом по его словам, виновата современная система образования.

«Прежде чем они могут сказать "мама" и "папа", в школах их учат, что машины — это зло, и это остается у них на подкорке», — заявил автомобилист.

При этом Кларксон отметил, что признает существование проблемы глобального потепления, но до сих пор никто не предложил конкретного порядка действий, чтобы исправит ситуацию.

«Вопрос в том, что делать. Обсуждение этого вопроса намного интересней констатации происходящего», — отметил телеведущий.