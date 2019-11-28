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«Идиотка»: звезда TopGear оскорбил Грету Тунберг 

Рамблер 41 минуту назад
«Идиотка»: звезда TopGear оскорбил Грету Тунберг
Фото: Reuters
Бывший ведущий TopGear Джереми Кларксон завил, что 16-летняя активистка Грета Тунберг, пытающаяся привлечь внимание общественности к проблемам экологии, «идиотка», сообщает издание The Sun. По его словам, вся деятельность девушки основана пустой болтовне.
«Она — идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего, дорогуша», — цитирует издание слова телеведущего.
Кларксон также посетовал, что молодые люди младше 25 лет перестали интересоваться автомобилями. В этом по его словам, виновата современная система образования.
«Прежде чем они могут сказать "мама" и "папа", в школах их учат, что машины — это зло, и это остается у них на подкорке», — заявил автомобилист.
При этом Кларксон отметил, что признает существование проблемы глобального потепления, но до сих пор никто не предложил конкретного порядка действий, чтобы исправит ситуацию.
«Вопрос в том, что делать. Обсуждение этого вопроса намного интересней констатации происходящего», — отметил телеведущий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Европейского парламента Йорг Мойтен заявил, что подозревает Грету Тунберг в связях с Россией. Он отметил, что кампании вроде тех, что проводит шведская школьница, организованы профессионально, финансируются серьезно, уже сейчас сильно влияют на политику в Европе, а в будущем негативно скажутся на развитии ее экономики.
Видео дня. Обычную трассу превратили во взлетную полосу
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Джереми Кларксон , Грета Тунберг , Европарламент
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