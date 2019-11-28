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На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Автодор ввел ночные тарифы на 7 и 8 участках трассы М11 Москва — Санкт-Петербург на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Дифференцированный по времени суток тариф действует на маршрутах с 543 по 646-ой, с 543 — по 668-ой, с 543 по 684-й, с 646 по 668-ой, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры участка от Мясного Бора до Санкт-Петербурга.
Например, проезд от 646 до 684 километра для легковушек с транспондером днем (с 6 утра до 12 ночи) стоит 96 рублей, в ночные часы — 40 рублей. Без транспондера — 120 и 50, соответственно.
Ранее ночные тарифы действовали только на участке М-11 от Солнечногорска до Твери с 58 по 97-й и с 97 по 149-й километры.
"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.
Трасса протяженностью 669 километров проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. На протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты.
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Теги:
Автоновости , Автодор , РИА Новости
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