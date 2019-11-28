Opel засветил план обновления модельной гаммы

Информация, посвященная презентации новой модельной линейки компании Opel , заинтересовала многих пользователей сети.

В следующие два календарных года, немецкий автопроизводитель обещает представить большое количество новых моделей. На 2020 год запланирован выход на автомобильный рынок сразу пяти новых автомобилей Opel. Два года назад, на международном автосалоне в Швейцарии, дебютировал кроссовер Crossland X. Именно эта модель оказалась первой в списке на будущий год. В 2020 году запланировано масштабное обновление внедорожника.

Вторыми в списке стоят автомобили серии Insignia. Машины этой модели не будут кардинально меняться. Тем не менее, некоторые новшества произойдут. Более серьезное изменение архитектуры этих транспортных средств запланировано на 2021 год.

Популярный в нашей стране кроссовер Opel Mokka теперь будет строиться на платформе Common Modular Platform. Линейку силовых агрегатов для этой модели представит компания Peugeot . На немецкие автомобили будут устанавливаться агрегаты мощностью от 100 до 155 лошадиных сил. В паре с двигателями будут применяться как механические, так и автоматические коробки. Кроме этого ожидается появление электрической версии кроссовера с электромотором на 136 сил.