Skoda запустила производство новой Octavia

На предприятии в Млада-Болеславе стартовала серийная сборка Skoda Octavia четвертого поколения. Пока на конвейер встал только универсал, а в декабре к нему присоединится и лифтбек. Согласно плану, в 2020 году завод будет выпускать по 1150 экземпляров модели в сутки.

Самая продаваемая модель Skoda сменила поколение в середине ноября, а до российского рынка автомобиль доберется в следующем году. Octavia подросла в габаритах по сравнению с предшественником: стала длиннее на 22 миллиметра и шире на 15 миллиметров, а объем багажника увеличился на 30 литров, до 640 литров под полкой.

Новую Octavia предложат в Европе с полуторалитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил, агрегатом объемом 2,0 литра (190 сил) и 1.0 TSI (110 сил), а линейка дизелей представлена двухлитровыми двигателями мощностью 115, 150 и 200 сил.

Для модели предусмотрены и гибридные модификации с 1,4-литровым наддувным двигателем и электромотором (204 либо 245 сил), а также битопливный вариант с агрегатом 1.5 (130 сил), который работает на метане. Полный привод положен автомобилю со 190-сильным бензиновым мотором и 150— и 200-сильными дизелями. Позже линейка пополнится «заряженной» Octavia RS с 300-сильным двигателем и полным приводом.

До России новая Octavia доберется в локализованном виде не раньше четвертого квартала 2020-го. Skoda планирует продавать в России оба типа кузова.

Третье поколение модели стоит от 1 119 000 рублей за лифтбек и от 1 502 000 рублей за универсал. С января по октябрь 2019 года было продано 20,7 тысячи экземпляров «Октавии».