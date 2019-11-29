Смартфоны начнут предупреждать россиян о приближении машины

Российские программисты разрабатывают мобильное приложение, которое будет сигнализировать пешеходам о приближении автомобиля, заявил РИА Новости президент по технологиям НП "Глонасс" Евгений Белянко . Тестировать программу на базе искусственного интеллекта начнут в 2020 году в ряде регионов РФ.

Белянко отметил, что по статистике большое количество наездов на пешеходов происходит из-за того, что люди переходят дорогу на красный свет светофора в наушниках или, уткнувшись в телефон. Система, по его словам, будет собирать данные «умных» светофоров, информацию об автомобильном движении на расстоянии 100-200 метров от пользователя, а также сведения о погодных условиях (дождь или гололёд). На основе проведённого анализа приложение будет отправлять пользователю смартфона уведомление о приближающемся к нему автомобиле, который посчитает опасным.

Разработчики полагаю, что целевая аудитория их программы — молодые люди, которые пользуются смартфонами по пути в школу или университет.

Белянко подчеркнул, что на разработку сервиса необходимо 4-5 миллионов рублей. Планируется, что приложение будет предустанавливаться на смартфоны вместе с отечественным программным обеспечением, согласно разработанному ранее закону. В 2020 году тестирование системы начнётся в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.