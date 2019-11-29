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Новый класс автомобилей появится в России 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Новый класс автомобилей появится в России
Фото: Car.ru
Новый класс транспортных средств на российском автомобильном рынке появится уже в этом году.
С 21 декабря для автомобилей, выпущенных в России, актуален новый экологический класс — Евро-6. Сообщается, что обозначаться им будет как легковой транспорт, так и грузовой.
Сейчас в стране приняты такие нормы, которые оставляют «пробел», создающий путаницу при оформлении международных перевозок. Если подробнее, то на территории стран Европы не могут передвигаться грузовики, которые имеют класс ниже Евро-6.
Чтобы подтвердить, что транспортное средство соответствует требованиям Евросоюза, приходилось получать специальное разрешение, так как на территории России существовало только 5 экологических классов. Получить ПТС с Евро-6 было невозможно.
Аналитики считают, что введение нового класса никак не отразится на производстве топлива внутри страны, хотя и от него зависит экологичность транспортного средства, о которой так беспокоятся в странах Европы.
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Теги:
Автоновости , ЕС
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