Новый класс автомобилей появится в России

Новый класс транспортных средств на российском автомобильном рынке появится уже в этом году.

С 21 декабря для автомобилей, выпущенных в России, актуален новый экологический класс — Евро-6. Сообщается, что обозначаться им будет как легковой транспорт, так и грузовой.

Сейчас в стране приняты такие нормы, которые оставляют «пробел», создающий путаницу при оформлении международных перевозок. Если подробнее, то на территории стран Европы не могут передвигаться грузовики, которые имеют класс ниже Евро-6.

Чтобы подтвердить, что транспортное средство соответствует требованиям Евросоюза , приходилось получать специальное разрешение, так как на территории России существовало только 5 экологических классов. Получить ПТС с Евро-6 было невозможно.

Аналитики считают, что введение нового класса никак не отразится на производстве топлива внутри страны, хотя и от него зависит экологичность транспортного средства, о которой так беспокоятся в странах Европы.