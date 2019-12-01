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Опубликованы изображения нового Skoda Rapid 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
Фото: РИА Новости
Компания Skoda опубликовала эскизы лифтбека Rapid нового поколения.
Изображения позволяют получить представление об экстерьере автомобиля. Так, обновленный Rapid имеет очерченные фары стреловидной формы с полосой светодиодных дневных ходовых огней. Также существенные изменения претерпела задняя часть лифтбека — в частности, он получил зауженные L-образные задние фонари, разделенные на две секции.
Соцсети
Как отмечает "За рулем", мировая премьера автомобиля состоится в России в конце года, его выпуск планируется наладить в Калуге на заводе Volkswagen.
На данный момент Rapid предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 90 и 110 лошадиных сил (с механической или автоматической КПП) и 125-сильным турбомотором объемом 1,4 литра в паре с роботизированной КПП DSG-7. Цены на текущую модель стартуют с 797 тысяч рублей.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Skoda Rapid , Volkswagen , Skoda , За рулем
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