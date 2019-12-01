Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

Компания Skoda опубликовала эскизы лифтбека Rapid нового поколения.

Изображения позволяют получить представление об экстерьере автомобиля. Так, обновленный Rapid имеет очерченные фары стреловидной формы с полосой светодиодных дневных ходовых огней. Также существенные изменения претерпела задняя часть лифтбека — в частности, он получил зауженные L-образные задние фонари, разделенные на две секции.

Соцсети

Как отмечает "За рулем", мировая премьера автомобиля состоится в России в конце года, его выпуск планируется наладить в Калуге на заводе Volkswagen

На данный момент Rapid предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 90 и 110 лошадиных сил (с механической или автоматической КПП) и 125-сильным турбомотором объемом 1,4 литра в паре с роботизированной КПП DSG-7. Цены на текущую модель стартуют с 797 тысяч рублей.