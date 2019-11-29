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В Москве могут ввести скидку на оплату штрафов за парковку 

Рамблер 3 часа назад
В Москве могут ввести скидку на оплату штрафов за парковку
Фото: РИА Новости
Депутаты Моcгордумы предлагают ввести скидки на оплату штрафов за нарушение правил парковки по аналогии с 50%-ой льготой для взысканий за нарушения ПДД, сообщает Autonews. Чиновники такой необходимости не видят.
Автор инициативы — председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников. Парламентарий отметил, что скидка может составлять не 50%, а меньше. Размер льготы также может зависеть от района, где свершено нарушение: в центре, где более высокая транспортная нагрузка, скидку предлагается сделать меньше.
При этом Семенников подчеркнул, что в настоящее время большинство автомобилистов стремится оплачивать все штрафы в 20-дневный срок со скидкой в 50%, поэтому нововведение, возможно, улучшит собираемость штрафов за нарушения парковки.
В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» журналистам пояснили, что неоплата парковки регулируется административным кодексом города Москвы, а не кодексом РФ, поэтому 50%-ая скидка на штрафы за игнорирование правил стоянки в столице не распространяется.
При этом специалисты подчеркнули, что и без льгот столичные автолюбители в большинстве своём исправно платят штрафы за парковку: более 77% денежных взысканий за 2019 год уже оплачены.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Александр Семенников , Мосгордума
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