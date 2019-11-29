В Москве могут ввести скидку на оплату штрафов за парковку

Депутаты Моcгордумы предлагают ввести скидки на оплату штрафов за нарушение правил парковки по аналогии с 50%-ой льготой для взысканий за нарушения ПДД, сообщает Autonews. Чиновники такой необходимости не видят.

Автор инициативы — председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников . Парламентарий отметил, что скидка может составлять не 50%, а меньше. Размер льготы также может зависеть от района, где свершено нарушение: в центре, где более высокая транспортная нагрузка, скидку предлагается сделать меньше.

При этом Семенников подчеркнул, что в настоящее время большинство автомобилистов стремится оплачивать все штрафы в 20-дневный срок со скидкой в 50%, поэтому нововведение, возможно, улучшит собираемость штрафов за нарушения парковки.

В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» журналистам пояснили, что неоплата парковки регулируется административным кодексом города Москвы, а не кодексом РФ, поэтому 50%-ая скидка на штрафы за игнорирование правил стоянки в столице не распространяется.

При этом специалисты подчеркнули, что и без льгот столичные автолюбители в большинстве своём исправно платят штрафы за парковку: более 77% денежных взысканий за 2019 год уже оплачены.