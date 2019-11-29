Mazda отзывает в России 36 тыс. кроссоверов CX-7

Mazda отзывает в России почти 36 тыс. кроссоверов CX-7

ООО " Мазда Мотор Рус", являющаяся официальным представителем Mazda в России, отзывает 35801 автомобиль модели CX-7. Речь идет о кроссоверах, реализованных с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым", — уточняется в сообщении.

На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведена проверка и, в случае подтверждения неисправности, замена обоих задних фонарей модифицированной модели. Отмечается, что автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, которые были установлены при производстве.