На КАД и ЗСД установят дополнительные камеры 

На КАД и ЗСД увеличат число комплексов фотофиксации. Об этом стало известно на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обусловлено это тем, что с открытием новой платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» транспортный поток на КАД и ЗСД значительно увеличится. В связи с этим принято решение повсеместно установить комплексы фотофиксации нарушений.
Помимо этого, было решено подключить в единую городскую систему фотовидеокамеры в районе судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений.