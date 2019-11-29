На КАД и ЗСД установят дополнительные камеры

На КАД и ЗСД увеличат число комплексов фотофиксации. Об этом стало известно на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Обусловлено это тем, что с открытием новой платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» транспортный поток на КАД и ЗСД значительно увеличится. В связи с этим принято решение повсеместно установить комплексы фотофиксации нарушений.

Помимо этого, было решено подключить в единую городскую систему фотовидеокамеры в районе судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений.