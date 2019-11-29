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На КАД и ЗСД установят дополнительные камеры 

АиФ Санкт-Петербург 22 минуты назад
На КАД и ЗСД установят дополнительные камеры
Фото: АиФ
На КАД и ЗСД увеличат число комплексов фотофиксации. Об этом стало известно на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обусловлено это тем, что с открытием новой платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» транспортный поток на КАД и ЗСД значительно увеличится. В связи с этим принято решение повсеместно установить комплексы фотофиксации нарушений.
Помимо этого, было решено подключить в единую городскую систему фотовидеокамеры в районе судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений.
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Теги:
Автоновости , Александр Беглов
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