Бутылка водки в бардачке: почему водителю зимой необходимо спиртное

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о том, как обычная водка может облегчить жизнь автовладельца зимой, если использовать ее не по прямому назначению.

Специалисты уверяют, что бутылка этилового спирта или обычной водки оказывается очень полезна, например, для того, чтобы предотвратить перемерзание системы омывания стёкол. Немного спиртосодержащей жидкости, добавленной к стандартной «незамерзайке», позволит исключить замерзание жидкости в бачке, в трубках и в форсунках стеклоомывателя.

Водку можно плеснуть на замерзшее лобовое стекло, уверяют эксперты. Таким образом наледь исчезает в разы быстрее и можно отправляться в путь, не дожидаясь естественного таяния под напором тёплого воздуха.

Наконец, спиртное в определенных случаях помогает вызволить забуксовавший автомобиль из западни. Достаточно полить пятно контакта наледи с шиной и саму покрышку водкой, чтобы сцепление колеса с поверхностью улучшилось.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты перечислили несколько опций в дорогих автомобилях, которые сбоят зимой. В список попали: датчик давления в шинах, который может заклинить в мороз; электромеханический стояночный тормоз, который «намертво» застывает после мойки; а также панорамная крыша, которая может треснуть от перепада температур и осыпаться на водителя и пассажиров.