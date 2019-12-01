Муляжи на московских дорогах заменят на рабочие камеры

Муляжи на дорогах в Москве заменят на камеры видеофиксации в 2020 году

Все установленные в Москве муляжи заменят на настоящие комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в 2020 году. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным Центра, в настоящее время в столице установлено 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. Все они в 2020 году подлежат замене.

Ранее в ЦОДД сообщали, что планируемые к установке 600 камер будут взяты в аренду. Контракт заключат на пять лет, в течение которых подрядчик станет обеспечивать работоспособность камер. После окончания сроков аренды камеры перейдут в собственность ЦОДД.

Ранее News.ru Писал, что ЦОДД объявил о закрытии мотосезона в Москве.