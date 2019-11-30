РПЦ возмутили правила медосмотра водителей

Водитель не должен никому доказывать, что он не алкоголик. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — возмутился священник из-за предложенного Минздравом закона о новом порядке прохождения медосмотра водителями.
Митрополит Иларион считает, что введение тестов на алкоголь и наркотики «предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль». Он считает, что в этом вопросе еще нужно очень тщательно разобраться.
Медосмотр предполагает, что водители должны сдать сдавать анализы на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее в регионах возникли очереди из водителей, которые поспешили сдать анализы до того, как они подорожают в несколько раз, однако накануне вступления закона в силу глава Минздрава Вероника Скворцова отложила его введение. Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал «умного подхода» к введению новых обследований, заявив, что минимальный размер оплаты труда в стране составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.