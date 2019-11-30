РПЦ возмутили правила медосмотра водителей

В РПЦ раскритиковали закон об обязательной проверке водителей на алкоголизм

Водитель не должен никому доказывать, что он не алкоголик. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — возмутился священник из-за предложенного Минздравом закона о новом порядке прохождения медосмотра водителями.

Митрополит Иларион считает, что введение тестов на алкоголь и наркотики «предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль». Он считает, что в этом вопросе еще нужно очень тщательно разобраться.