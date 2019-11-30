Эксперты развеяли мифы о «нейтралке» в АКПП

Эксперты издания «Автовзгляд» развеяли несколько мифов относительно положения «нейтраль» в автоматической коробке переключения передач (АКПП). Некоторые автомобилисты, например, до сих пор ставят в нейтральное положение АКПП, двигаясь в пробке, таким образом полагая, что экономят горючее.

Специалисты напоминают, что в АКПП есть два схожих по функциям режима — «Р» (паркинг) и «N» (нейтраль). В обоих положениях автомобиль остаётся стоять на месте, поскольку коробка не передаёт колёсам крутящий момент. Разница заключается в том, что «паркинг» задействует шестерню с блокиратором, который не даёт автомобилю скатываться под уклон, а «нейтраль» блокиратор не использует. Поэтому на «нейтралке» можно свободно буксировать автомобиль или перемещать его по сервисной зоне.

В связи с этим одна из шоферских баек, которая указывает автолюбителям в мороз оставлять машину в положении «нейтраль» не имеет под собой никаких оснований, уверяют эксперты: автомобилю совсем неважно в каком положении заводиться — с «N» или «P».

Совет на высокой скорости включать «нейтраль», чтобы сэкономить топливо, опасен, считают специалисты. Если в экстремальной ситуации водителю понадобится тяга, он попросту не успеет среагировать. К тому же переключение на «N» на скорости оказывает дополнительную нагрузку на узлы коробки передач. По этой же причине не стоит слишком часто переводить АКПП на «нейтралку» при движении в пробке. Имея экономия топлива может быть с лихвой поглощена затратами на ремонт автоматической коробки передач.