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Автоновости

Эксперты развеяли мифы о «нейтралке» в АКПП 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты развеяли мифы о «нейтралке» в АКПП
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» развеяли несколько мифов относительно положения «нейтраль» в автоматической коробке переключения передач (АКПП). Некоторые автомобилисты, например, до сих пор ставят в нейтральное положение АКПП, двигаясь в пробке, таким образом полагая, что экономят горючее.
Специалисты напоминают, что в АКПП есть два схожих по функциям режима — «Р» (паркинг) и «N» (нейтраль). В обоих положениях автомобиль остаётся стоять на месте, поскольку коробка не передаёт колёсам крутящий момент. Разница заключается в том, что «паркинг» задействует шестерню с блокиратором, который не даёт автомобилю скатываться под уклон, а «нейтраль» блокиратор не использует. Поэтому на «нейтралке» можно свободно буксировать автомобиль или перемещать его по сервисной зоне.
В связи с этим одна из шоферских баек, которая указывает автолюбителям в мороз оставлять машину в положении «нейтраль» не имеет под собой никаких оснований, уверяют эксперты: автомобилю совсем неважно в каком положении заводиться — с «N» или «P».
Совет на высокой скорости включать «нейтраль», чтобы сэкономить топливо, опасен, считают специалисты. Если в экстремальной ситуации водителю понадобится тяга, он попросту не успеет среагировать. К тому же переключение на «N» на скорости оказывает дополнительную нагрузку на узлы коробки передач. По этой же причине не стоит слишком часто переводить АКПП на «нейтралку» при движении в пробке. Имея экономия топлива может быть с лихвой поглощена затратами на ремонт автоматической коробки передач.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты назвали список самых дешевых автомобилей оснащённых автоматической коробкой переключения передач (АКПП). На первом месте расположилась отечественная Lada Granta, на втором — японский Datsun On-Do. Третье место заняла Lada Vesta. В перечне также оказались Renault Logan, Lada X-Ray, Renault Sandero, Lifan X50, Nissan Almera, и Lada Vesta Cross с ценником в 844 тысячи рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Nissan , Datsun , Lada Granta , Lifan , Lada Vesta , Lada , Renault Sandero , Renault Logan , Renault , Nissan Almera , Lifan X50 , Datsun on-DO , АвтоВзгляд
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