Названо число угнанных машин в Москве с начала года

Более 2,2 тыс. автомобилей угнали или похитили в Москве с начала года

Число хищений или угонов автомобилей в Москве в 2019 году сократилось на 13,5%. Об этом говорится в материалах, опубликованных прокуратурой Москвы.

За десять месяцев этого года в результате угонов, краж или мошенничеств было похищено 2295 автомобилей (за такой же период прошлого года — 2656 автомобилей). Каждые четыре часа в столице угоняется или похищается один автомобиль (в прошлом году хищения были чаще — одна машина за 3,5 часа).

Лидерами по числу похищений и угонов стали южные районы столицы. За десять месяцев этого года в Юго-Восточном административном округе похитили 311 автомобилей, в Южном — 280, в Юго-Западном — 272, в Восточном — 261. За ними идут Западный, Северо-Восточный и Северный округа столицы, где за этот период владельцы лишились соответственно 246, 237 и 232 автомобилей. Меньше всего угонов или хищений происходит в Центральном (83) и Зеленоградском (23) округах города.

Общий ущерб автовладельцам составил 2,7 млрд рублей, возместить в ходе расследования дел удалось лишь 5% или 133 млн рублей. В федеральный розыск за десять месяцев было объявлено 1558 автомобилей, похищенных в столице (за тот же период прошлого года — более 2,1 тыс. машин). За это время в столице было приостановлено расследование по 1,8 тыс. фактов угонов или хищений автомобилей (за 10 месяцев прошлого года — по 2,2 тыс. фактов).