Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли для большегрузов из-за снега

Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури — Коби, ведущей к границе с Россией, запрещено из-за обильного снега и гололеда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Из-за снега и гололеда на участке Гудаури — Коби автомобильной дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с РФ) международного значения запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, дорога открыта для остального транспорта. Что же касается других участков дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс, то и там передвижение разрешено для всех видов автомобилей.