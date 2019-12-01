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Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли для большегрузов из-за снега 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли
Фото: РИА Новости
Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури — Коби, ведущей к границе с Россией, запрещено из-за обильного снега и гололеда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
"Из-за снега и гололеда на участке Гудаури — Коби автомобильной дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с РФ) международного значения запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, дорога открыта для остального транспорта. Что же касается других участков дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс, то и там передвижение разрешено для всех видов автомобилей.
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