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Назван самый угоняемый автомобиль Москвы 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Маркой автомобиля, которую чаще всего угоняют в Москве, оказалась Toyota. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
По информации правоохранительных органов, в январе-октябре 2019 года автомобили Toyota были объявлены в Москве в федеральный розыск 221 раз. На втором месте по популярности у угонщиков автомобили марки Kia — их объявляли в розыск 156 раз, на третьем месте — Hyndai (140 раз).
Названо число угнанных машин в Москве с начала года
Также в десятку наиболее популярных у московских угонщиков вошли автомобили ВАЗ, Mazda, Lexus, Ford, Nissan, BMW и Renault. Их объявляли в федеральный розыск от 39 до 85 раз.
В 2018 году в тройку наиболее популярных для угона автомобилей входили Mercedes (66 раз объявлены в федеральный розыск), Kia (53 раз) и ВАЗ (34 раз).
Ранее сообщалось, что самым угоняемым автомобилем России стал Hyundai Solaris. На втором месте по популярности у преступников оказалась Kia Rio, на третьем — Kia Ceed. Автомобиль Toyota — Toyota RAV4 — занял только седьмую строчку рейтинга.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Видео , ДТП , Тест-драйвы , Hyundai , Nissan , BMW , Kia , Lexus , Hyundai Solaris , Lada , Toyota , Mazda , Renault , Kia Rio , Toyota RAV4 , Ford , "Российская газета"
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