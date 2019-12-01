Назван самый угоняемый автомобиль Москвы

Маркой автомобиля, которую чаще всего угоняют в Москве, оказалась Toyota . Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные столичной прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, в январе-октябре 2019 года автомобили Toyota были объявлены в Москве в федеральный розыск 221 раз. На втором месте по популярности у угонщиков автомобили марки Kia — их объявляли в розыск 156 раз, на третьем месте — Hyndai (140 раз).

Mazda, Lexus, Ford, Nissan, BMW и Также в десятку наиболее популярных у московских угонщиков вошли автомобили ВАЗ Renault . Их объявляли в федеральный розыск от 39 до 85 раз.

В 2018 году в тройку наиболее популярных для угона автомобилей входили Mercedes (66 раз объявлены в федеральный розыск), Kia (53 раз) и ВАЗ (34 раз).