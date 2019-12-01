Почему ГИБДД эвакуирует авто с разрешённых для парковки мест 

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о принципах, которыми руководствуются сотрудники ГИБДД, эвакуирующие авто, припаркованные в незапрещенных для этого местах.
Авторы статьи в пример приводят ситуацию, когда на узкой проезжей части, где отсутствуют запрещающие знаки, некоторые из припаркованных в ряд автомобилей эвакуируют, а другие оставляют стоять.
Причины такой избирательности правоохранителей, уверяют специалисты, отражена в первую очередь в протоколе: нарушителей привлекают к ответственности за «создание препятствий для передвижения других транспортных средств».
Согласно правилам дорожного движения, «остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и краем проезжей части составляет менее 3 метров».
Исходя из этого положения, автоинспекторы выискивают автомобили, припаркованные параллельно сплошной линии разметки, которые мешают проезду транспорта.
При этом машины, припаркованные параллельно пунктирной линии разметки, оставляют нетронутыми.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что со следующей недели столичные автоинспекторы начнут штрафовать водителей, оставивших свои машины на местах с красно-белой разметкой. Таким образом московские власти планируют обеспечить парковкой автомобили экстренных служб.