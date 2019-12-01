Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости
Стало известно о состоянии пострадавших в Забайкалье
Стало известно о состоянии пострадавших в Забайкалье
ДТП
Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли
Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли
Автоновости
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП

Почему ГИБДД эвакуирует авто с разрешённых для парковки мест 

Рамблер 1 час назад
Почему ГИБДД эвакуирует авто с разрешённых для парковки мест
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о принципах, которыми руководствуются сотрудники ГИБДД, эвакуирующие авто, припаркованные в незапрещенных для этого местах.
Авторы статьи в пример приводят ситуацию, когда на узкой проезжей части, где отсутствуют запрещающие знаки, некоторые из припаркованных в ряд автомобилей эвакуируют, а другие оставляют стоять.
Причины такой избирательности правоохранителей, уверяют специалисты, отражена в первую очередь в протоколе: нарушителей привлекают к ответственности за «создание препятствий для передвижения других транспортных средств».
Согласно правилам дорожного движения, «остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и краем проезжей части составляет менее 3 метров».
Исходя из этого положения, автоинспекторы выискивают автомобили, припаркованные параллельно сплошной линии разметки, которые мешают проезду транспорта.
При этом машины, припаркованные параллельно пунктирной линии разметки, оставляют нетронутыми.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что со следующей недели столичные автоинспекторы начнут штрафовать водителей, оставивших свои машины на местах с красно-белой разметкой. Таким образом московские власти планируют обеспечить парковкой автомобили экстренных служб.
Видео дня. Новая защита от угонщиков
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , ГИБДД , Правительство Москвы , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы 3
Стало известно о состоянии пострадавших в Забайкалье
Стало известно о состоянии пострадавших в Забайкалье
Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли
Ведущую из Грузии в Россию дорогу закрыли 11
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20 28
Названа причина страшного ДТП в Забайкалье
Названа причина страшного ДТП в Забайкалье 2
Видео
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
00:55
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
ДТП
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
00:55
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
ДТП
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Россия победила одну из двух своих бед
06:44
Россия победила одну из двух своих бед
Автоновости Другое
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
02:42
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение