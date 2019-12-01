Почему ГИБДД эвакуирует авто с разрешённых для парковки мест

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о принципах, которыми руководствуются сотрудники ГИБДД , эвакуирующие авто, припаркованные в незапрещенных для этого местах.

Авторы статьи в пример приводят ситуацию, когда на узкой проезжей части, где отсутствуют запрещающие знаки, некоторые из припаркованных в ряд автомобилей эвакуируют, а другие оставляют стоять.

Причины такой избирательности правоохранителей, уверяют специалисты, отражена в первую очередь в протоколе: нарушителей привлекают к ответственности за «создание препятствий для передвижения других транспортных средств».

Согласно правилам дорожного движения, «остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и краем проезжей части составляет менее 3 метров».

Исходя из этого положения, автоинспекторы выискивают автомобили, припаркованные параллельно сплошной линии разметки, которые мешают проезду транспорта.

При этом машины, припаркованные параллельно пунктирной линии разметки, оставляют нетронутыми.