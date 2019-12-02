«Что ты орешь?»: В Крыму ребенок за рулем привел к скандалу

В Сети появилось видео, на котором возмущённые жители Севастополя повздорили с автовладельцем, который дал прокатиться за рулем подростку на вид не более 13 лет, сообщает Ridus. При этом водитель искренне недоумевал, чем не довольны пешеходы, и уверял, что у него есть некое «удостоверение». По данным издания, инцидент произошёл 1 декабря на парковке торгового центра «Лаванда». В ролике запечатлен проезжающий мимо автора видео Nissan , в стекло которого успел постучаться один из пешеходов. При этом в окне отчетливо виден силуэт ребёнка. Через несколько метров автомобиль остановился. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. При этом отчетливо слышно, что речь шла о некоем «удостоверение». «Какое удостоверение?! Какое удостоверение дает тебе право сажать ребенка за руль?» — спрашивает пешеход «Я тебе что-то сделал? Что ты орешь? Ты какой-то неадекватный, что с тобой?» — удивляется водитель. Конфликт заканчивается тем, что автовладелец сам садится за руль и уезжает. Ранее, как сообщал «Рамблер» автоинспекторы выискали несколько штрафов жительнице Набережных Челнов, которая посадила за руль своего шестилетнего сына и опубликовала в соцсетях видео его поездки на скорости 130 километров в час. Женщина заявляла, что мальчик «готовится стать мужчиной», и отмечала, что он умеет водить с четырех лет.

Видео дня. Водитель накопил штрафов на миллион рублей