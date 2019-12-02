Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ученые придумали новые экологичные дороги
Ученые придумали новые экологичные дороги
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
В России нашли самую главную дорогу
В России нашли самую главную дорогу
Автоновости
ДТП в Забайкалье: "Мой второй день рождения"
ДТП в Забайкалье: "Мой второй день рождения"
ДТП

«Что ты орешь?»: В Крыму ребенок за рулем привел к скандалу 

Рамблер + ещё 3 5 часов назад
«Что ты орешь?»: В Крыму ребенок за рулем привел к скандалу
Фото: globallookpress.com
В Сети появилось видео, на котором возмущённые жители Севастополя повздорили с автовладельцем, который дал прокатиться за рулем подростку на вид не более 13 лет, сообщает Ridus. При этом водитель искренне недоумевал, чем не довольны пешеходы, и уверял, что у него есть некое «удостоверение».
По данным издания, инцидент произошёл 1 декабря на парковке торгового центра «Лаванда». В ролике запечатлен проезжающий мимо автора видео Nissan, в стекло которого успел постучаться один из пешеходов. При этом в окне отчетливо виден силуэт ребёнка. Через несколько метров автомобиль остановился. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. При этом отчетливо слышно, что речь шла о некоем «удостоверение».
«Какое удостоверение?! Какое удостоверение дает тебе право сажать ребенка за руль?» — спрашивает пешеход
«Я тебе что-то сделал? Что ты орешь? Ты какой-то неадекватный, что с тобой?» — удивляется водитель.
Конфликт заканчивается тем, что автовладелец сам садится за руль и уезжает.
Ранее, как сообщал «Рамблер» автоинспекторы выискали несколько штрафов жительнице Набережных Челнов, которая посадила за руль своего шестилетнего сына и опубликовала в соцсетях видео его поездки на скорости 130 километров в час. Женщина заявляла, что мальчик «готовится стать мужчиной», и отмечала, что он умеет водить с четырех лет.
Видео дня. Водитель накопил штрафов на миллион рублей
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Nissan , ГИБДД , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые придумали новые экологичные дороги
Ученые придумали новые экологичные дороги
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье 5
В России нашли самую главную дорогу
В России нашли самую главную дорогу
ДТП в Забайкалье: «Мой второй день рождения»
ДТП в Забайкалье: «Мой второй день рождения» 1
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Видео
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
01:00
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
00:55
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
ДТП
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
00:55
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
ДТП
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Россия победила одну из двух своих бед
06:44
Россия победила одну из двух своих бед
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение