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Компания Geely рассказала о новом кроссовере для России 

Motor.ru + ещё 6 5 часов назад
Geely рассказала о новом кроссовере для России
Фото: Geely
В российском представительстве Geely поделились подробностями о новой модели — городском кроссовере Coolray. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства. Он поступит в продажу в первом квартале 2020 года.
Название для модели составили из двух английских слов — «cool» («классный») и «ray» («луч, проблеск»). Кроме того, удвоенная «о» символизирует бесконечность. В основе кроссовера лежит архитектура BMA (B-segment Modular Architecture), а по габаритам новинку можно сравнить с Hyundai Creta и Renault Kaptur: в длину китайская модель достигает 4330 миллиметров, а колесная база составляет 2600 миллиметров. Параметры Creta — 4270 и 2590 миллиметров, а Kaptur — 4333 и 2674 миллиметра.
В Geely сообщили, что ОТТС на модель было получено еще в октябре, однако документ до сих пор не опубликован в открытой базе Росстандарта. Пока известно только то, что Одобрение типа транспортного средства распространяется на Coolray китайской сборки. Что же касается моторов и комплектаций, то эта информация появится позже.
С января по октябрь этого года на российском рынке было продано 7,2 тысячи новых автомобилей Geely, что на 213 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Самой продаваемой моделью марки является кроссовер Atlas, который за 10 месяцев разошелся в количестве 5,8 тысячи экземпляров. Эта модель поставляется в страну с белорусского завода Geely, комплектуется двухлитровым «атмосферником» либо 1,8-литровым турбомотором и стоит от 1,14 миллиона до 1,7 миллиона рублей.
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Теги:
Автоновости , Hyundai , Geely , Renault Kaptur , Hyundai Creta , Renault
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