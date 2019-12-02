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Ученые придумали новые экологичные дороги 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Ученые придумали новые экологичные дороги
Фото: РИА Новости
Российские, казахстанские и бразильские ученые создали новые экологичные дороги, сообщил пресс-центр Дальневосточного федерального университета.
Для основания дорог ученые предполагают использовать смесь из суглинка, металлического шлака и отходов известковых производств вместо слоев песка и щебня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ДВФУ.
Новый состав оказался прочнее, он более устойчив к воздействию воды и минусовых температур, а также соответствует требованиям к строительным материалам первого класса.
«Строительство дорожных оснований из нового композита будет более быстрым и рентабельным за счет замены большого количества относительно дорогих песка и щебня на отходы местного металлургического производства и суглинок. Подобные технологии не только экономически эффективны, но и помогают решить проблему утилизации опасных для окружающей среды промышленных отходов», — сказал заведующий лабораторией использования вторичных ресурсов инженерной школы ДВФУ Андрей Таскин.
Тестовые образцы композитного материала изготовили для строительства основания автодороги из отходов Карагандинского металлургического комбината и местного суглинка. В смесь добавили отходы известкового производства, чтобы катализировать реакцию между суглинком и металлическим шлаком.
В ходе реакции образовался постоянно уплотняющийся гель, который со временем каменеет. Эксперимент проходил на территории Казахстана в течение двух лет.
В композите тяжелые металлы стали частью новых образований, тем самым они перестали представлять угрозу для окружающей среды, пояснил автор разработки, профессор Федерального технологического университета штата Парана (Бразилия) Всеволод Мымрин.
Материал можно считать экологически чистым, он проходит санитарные стандарты.
Такие дороги, по словам ученого, ремонтировать нужно будет в два раза реже, так как композит со временем становится только прочнее.
Композит можно использовать для создания необожженных кирпичей, блоков и схожих компонентов.
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Теги:
Автоновости , РИА Новости
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