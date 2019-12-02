Как изменится жизнь водителей в декабре

Эксперты издания Autonews перечислили нововведения для российских автолюбителей, которые вступили или вступят в силу в декабре.

С 1 декабря производители автомобильной «резины» в обязательном порядке должны маркировать свою продукцию. Нововведение призвано для борьбы с контрафактом. На шины наносится специальный штрих-код, считав который можно получить информацию о продукте, его происхождении, производителе и т.д. Ранее, как сообщал «Рамблер», предприниматели, занимающиеся производством покрышек, заявили, что затраты на установку нового оборудования для обязательной маркировки в результате приведут к удорожанию конечной продукции. В Минпромторге отметили, что требования будут вступать в силу поэтапно по мере готовности предприятий к нововведению, поэтому цены на «резину» не будут расти.

Эксперты напоминают, что до 2 декабря автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог, расчёт которого в 2019 году проводится по новым правилам. Изменения коснулись порядка начисления сбора для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Если раньше для них применялись разные коэффициенты в зависимости от года выпуска (для авто не старше 1 года -1,5, для всех остальных — 1,3), то с 2019 года для всех машин не старше 3 лет используется коэффициент 1,1. При этом список премиальных автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, к которым применяется повышающий коэффициент, был пополнен. В перечень вошли модели, которые подорожали с момента последних изменений.

С 5 декабря столичных автомобилистов начнут штрафовать за оставление машин на местах с красно-белой разметкой. Таким образом московские власти планируют обеспечить парковкой автомобили экстренных служб. Отмечается, что меры предприняты пока в качестве эксперимента, который будет проводиться в центре Москвы. Сообщать о нарушении также смогут жители столицы через специальное приложение «Помощник Москвы».