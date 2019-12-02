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Как изменится жизнь водителей в декабре 

Рамблер 4 часа назад
Как изменится жизнь водителей в декабре
Фото: ТАСС
Эксперты издания Autonews перечислили нововведения для российских автолюбителей, которые вступили или вступят в силу в декабре.
С 1 декабря производители автомобильной «резины» в обязательном порядке должны маркировать свою продукцию. Нововведение призвано для борьбы с контрафактом. На шины наносится специальный штрих-код, считав который можно получить информацию о продукте, его происхождении, производителе и т.д. Ранее, как сообщал «Рамблер», предприниматели, занимающиеся производством покрышек, заявили, что затраты на установку нового оборудования для обязательной маркировки в результате приведут к удорожанию конечной продукции. В Минпромторге отметили, что требования будут вступать в силу поэтапно по мере готовности предприятий к нововведению, поэтому цены на «резину» не будут расти.
Эксперты напоминают, что до 2 декабря автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог, расчёт которого в 2019 году проводится по новым правилам. Изменения коснулись порядка начисления сбора для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Если раньше для них применялись разные коэффициенты в зависимости от года выпуска (для авто не старше 1 года -1,5, для всех остальных — 1,3), то с 2019 года для всех машин не старше 3 лет используется коэффициент 1,1. При этом список премиальных автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, к которым применяется повышающий коэффициент, был пополнен. В перечень вошли модели, которые подорожали с момента последних изменений.
С 5 декабря столичных автомобилистов начнут штрафовать за оставление машин на местах с красно-белой разметкой. Таким образом московские власти планируют обеспечить парковкой автомобили экстренных служб. Отмечается, что меры предприняты пока в качестве эксперимента, который будет проводиться в центре Москвы. Сообщать о нарушении также смогут жители столицы через специальное приложение «Помощник Москвы».
Наконец, с 21 декабря в силу вступят изменения в Техническом регламенте Таможенного союза, согласно которым вводится новый экологический класс транспортных средств и двигателей — Евро-6. Под новую категорию попадают машины, предназначенные для перевозки пассажиров: автобусы троллейбусы, а также грузовики и «легковушки», имеющие не более восьми посадочных мест. По данным издания, изменения по большей части коснутся регулирования международных перевозок. Например, в страны Евросоюза пропускают только грузовики класса Евро-6. В декабре возможность оформить ПТС для авто вышеназванной категории появится и в России.
Видео дня. Водитель накопил штрафов на миллион рублей
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Минпромторг , ЕС , Правительство Москвы
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