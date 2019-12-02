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Странный российский электрокар по цене «Гранты» запустят в серию 

Автовести 4 часа назад
Странный электрокар по цене «Гранты» запустят в серию
Фото: © Виталий Архиреев / Российская газета
История электромобиля по имени Zetta насчитывает минимум два-три года: электромобильчик с городской ориентацией разрабатывается как доступная альтернатива компактным бензиновым машинам. Насколько проект жизнеспособен, станет ясно уже очень скоро.
Проекту Zetta, похоже, придают осязаемое значение и во властных кругах. Во всяком случае, о сроках запуска серийного производства электромобиля проинформировал лично глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил агентству ТАСС, что по имеющейся у него информации Zetta уже находится на финальном этапе сертификации. Соответственно, можно сделать вывод, что разработка конструкции хэтча уже завершена.
Кроме того, Мантуров отметил, что руководство проекта планирует начать серийную сборку новинки в течение ближайших месяцев — в первом квартале следующего года. На каких мощностях будут собирать "Зетту", пока не уточняется, но ранее сообщалось, что определенное участие в проекте может принять АвтоВАЗ. По слухам, в 2020-м планируется собрать две тысячи машин, а уже в 2021-м выйти на проектную мощность в 10 тысяч в год.
Zetta базируется на металлическом каркасе с пластиковыми кузовными панелями, а подвеска основана на решениях, применяемых на вазовских переднеприводных машинах. Утверждается, что в движение хэтч приводится мотор-колесами российской разработки, при этом на полноприводной версии количество тяги может достигать 1 750 Нм. Однако максимальная скорость трехдверки ограничена отметкой в 120 км/ч.
Создатели "Зетты" планируют предлагать не только варианты с разным типом привода, но и аккумуляторы разной емкости, которые должны будут обеспечивать запас хода от 200 до 580 км. Емкость батарей не называется, но для такого пробега они должны быть весьма внушительными. Между тем, заявленный вес хэтча в максимальном исполнении не превышает 800 кг.
Продавать Zetta собираются по базовой цене от 450 тысяч рублей.
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Теги:
Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , Автоваз , ИТАР-ТАСС
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