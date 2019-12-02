Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ученые придумали новые экологичные дороги
Ученые придумали новые экологичные дороги
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
В России нашли самую главную дорогу
В России нашли самую главную дорогу
Автоновости
ДТП в Забайкалье: "Мой второй день рождения"
ДТП в Забайкалье: "Мой второй день рождения"
ДТП

Камеры средней скорости могут запретить: Верховный Суд отменяет штрафы 

Автовести 3 часа назад
Камеры средней скорости могут запретить: ВС отменяет штрафы
Фото: © АвтоВести
Комплексы автоматической фиксации, вычисляющие среднюю скорость движения на определенном участке, давно вызывают раздражение и у водителей, и у некоторых представителей властей. А сейчас сделан первый шаг к их полной отмене.
История уже отмененного штрафа началась в августе прошлого года: жителю Смоленской области вменили превышение разрешенной скорости на 25 км/ч. Вычислено оно было, как и положено, двумя камерами, но вот расстояние, средняя скорость прохождения которого легла в основу штрафа, составило, по данным ГИБДД, более 70 километров.
Как отмечает "Коммерсант", оштрафованный прошел последовательно все судебные инстанции, пока не добрался до Верховного суда, который все же отменил постановление. В определении говорится, к примеру, что предыдущие суды не учли возможности съезда заявителя на другую дорогу, выехав на магистраль перед второй камерой. Кроме того, его автомобиль мог какое-то время вообще простоять припаркованным, а участок дороги между камерами преодолеть с еще большей скоростью.
"Меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела не приняты. Такое разрешение дела не отвечает установленным ст. 24.1 КоАП РФ задачам производства по делам об административных правонарушениях", — цитирует издание постановление Верховного суда.
Дело отправлено на новое рассмотрение.
Эксперты издания отмечают, что глобальных выводов из этой отмены делать пока не стоит, так как в России прецедентная концепция права не принята. Однако в Госдуму уже внесен законопроект об отмене практики штрафов за среднюю скорость: первое чтение должно состояться 3 декабря. Его авторы считают, что в этом случае водителей штрафуют на основе домыслов и догадок, отмечая также, что в ПДД понятия "средняя скорость" нет вообще.
Видео дня. Водитель накопил штрафов на миллион рублей
Автовести: последние новости
Странный российский электрокар по цене "Гранты" запустят в серию Странный российский электрокар по цене "Гранты" запустят в серию Новый Skoda Rapid для России: дополнительные подробности Новый Skoda Rapid для России: дополнительные подробности "Кибертрак" лишил Tesla миллионов, но Маск не унывает "Кибертрак" лишил Tesla миллионов, но Маск не унывает
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые придумали новые экологичные дороги
Ученые придумали новые экологичные дороги
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье 5
В России нашли самую главную дорогу
В России нашли самую главную дорогу
ДТП в Забайкалье: «Мой второй день рождения»
ДТП в Забайкалье: «Мой второй день рождения» 1
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Видео
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
01:00
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
00:55
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
ДТП
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
00:55
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
ДТП
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Россия победила одну из двух своих бед
06:44
Россия победила одну из двух своих бед
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение