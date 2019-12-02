Камеры средней скорости могут запретить: ВС отменяет штрафы

Камеры средней скорости могут запретить: Верховный Суд отменяет штрафы

Комплексы автоматической фиксации, вычисляющие среднюю скорость движения на определенном участке, давно вызывают раздражение и у водителей, и у некоторых представителей властей. А сейчас сделан первый шаг к их полной отмене.

История уже отмененного штрафа началась в августе прошлого года: жителю Смоленской области вменили превышение разрешенной скорости на 25 км/ч. Вычислено оно было, как и положено, двумя камерами, но вот расстояние, средняя скорость прохождения которого легла в основу штрафа, составило, по данным ГИБДД, более 70 километров.

Как отмечает "Коммерсант", оштрафованный прошел последовательно все судебные инстанции, пока не добрался до Верховного суда, который все же отменил постановление. В определении говорится, к примеру, что предыдущие суды не учли возможности съезда заявителя на другую дорогу, выехав на магистраль перед второй камерой. Кроме того, его автомобиль мог какое-то время вообще простоять припаркованным, а участок дороги между камерами преодолеть с еще большей скоростью.

"Меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела не приняты. Такое разрешение дела не отвечает установленным ст. 24.1 КоАП РФ задачам производства по делам об административных правонарушениях", — цитирует издание постановление Верховного суда.

Дело отправлено на новое рассмотрение.