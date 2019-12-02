В России нашли самую главную дорогу

В городе Похвистнево Самарской области местные власти на небольшом отрезке дороги установили 38 знаков, большинство из которых — «Главная дорога», сообщает «Комсомольская правда» . Чиновники таким образом пытаются снизить количество ДТП на «аварийно опасном участке магистрали».

Необычайная концентрация знаков была запечатлена на фото, которые попали в Сеть. Улицу Ибряйкинскую в шутку стали называть «самой главной дрогой в стране». На снимках видно, что на каждом фонарном столбе через 10-15 метров расположены желтые ромбы в белой окантовке. Горожане насчитали по 11 знаков с каждой стороны. Их дополняют также «Пешеходный переход», «Обгон запрещен» и «Левый поворот запрещен» — всего на участке в 400 метров установлено 38 знаков.

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«В целом это очень аварийный участок, только вчера там были ДТП, почти каждый день машины бьются. Поэтому решили хоть так привлечь внимание водителей, чтобы они не летели и притормаживали», — цитирует издание собеседника из городской администрации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что появление на обочинах проезжей части переносных комплексов фотовидеофиксации (треног) будет выделено специальным дорожным знаком. Изображение камеры будет размещено на желтом фоне, хорошо заметном на значительном расстоянии. Появление нового знака регламентировано новой редакцией госстандартов о применении дорожных указателей, разработанных специалистами института РосдорНИИ. В настоящее время документ проходит «финальную стадию утверждения». Предполагается, что нововведение вступит в силу в 2020 году.