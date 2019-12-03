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BMW опубликовала цены на новый BMW M3 

Car.ru 6 часов назад
Объявлены цены на новый BMW M3
Фото: Car.ru
В середине 2020 года руководители баварского автомобильного концерна BMW дадут старт продажам обновленной модели M3 шестого поколения.
Под капотом установлен 3,0-литровый 510-сильный силовой агрегат, работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
В сравнении с ранее представленной версией, автомобиль получил серьезные изменения. Так, к новшествам экстерьера можно отнести: модернизированную головную оптику, видоизмененный задний бампер, новые задние фары и даже хромированные накладки на пороги.
В салоне установлена новая мультимедийная система с большим цифровым экраном, на который выводятся функции помощи водителю, делающие эксплуатацию комфортной и безопасной. Кроме того, использован новый материал отделки, который производители применили в отделке сидений и боковых панелей.
Согласно официальным данным, в Великобритании стоимость нового автомобиля начнется от 65 тыс. фунтов стерлингов, что в российском эквиваленте равно 5,4 млн рублей.
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Теги:
Автоновости , BMW , BMW M3
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