Названы самые удобные приложения такси в РФ

Эксперты Роскачества провели исследование мобильных приложений для заказа такси и назвали своих фаворитов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Всего проверку прошли 19 приложений для iOS и 21 приложение для Android. Для исследователей были важны их функциональность, удобство использования, безопасность и перечень запрашиваемых разрешений.

«Оценку в четыре балла получили 22 из 40 приложений. Все они рекомендуются организацией к использованию», — говорится в сообщении.

Организация считает лучшими приложения «Яндекс. Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс. Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android.

Самыми удобными на операционной системе iOS признали приложения «Яндекс. Такси», «ТаксовичкоФ» и Gett, на платформе Android — «Яндекс. Такси», «Ситимобил» и Uber Russia.

Ранее в Москве определили самые качественные агрегаторы такси. Соответствующий рейтинг по состоянию на октябрь этого года представила Транспортная ассоциация московской агломерации. В частности, оказалось, что минимальная доля машин, работающих без разрешений, приходится на «Яндекс. Такси» и Uber.