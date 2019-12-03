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В ГИБДД заявили о резком росте аварий с такси 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
В ГИБДД заявили о резком росте аварий с такси
Фото: РИА Новости
В России количество автомобильных аварий с участием такси по сравнению с прошлым годом выросла на 60%, в столице — на 70%, сообщает «Коммерсант». Эксперты уверены, что ситуация выходит из-под контроля из-за напряженного графика извозчиков, которые вынуждены работать по 12-14 часов в сутки.
По данным начальника организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова, за 10 месяцев 2019 года в стране произошло 2,7 тысяч ДТП с участием такси, что на 70% больше, чем за аналогичный период в 2018-м. В этих автоавариях погибло 110 человек (на 41% больше), 3,66 тысяч человек получили ранения (на 63% больше). По словам автоинспектора, в большинстве ДТП установлена вина водителей такси, которые стараются побыстрее доставить клиента к месту назначения, игнорируя при этом правила дорожного движения.
«Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения», — отметил Рыжов, подчеркнув, что в Москве ситуация «еще хуже»: рост ДТП наблюдается на уровне 70% (1,3 тыс. аварий).
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что основная причина роста числа ДТП с такси — напряженный график извозчиков, вынужденных перерабатывать из-за низких тарифов, установленных агрегаторами.
«Чтобы заработать в сутки "чистыми" хотя бы 1,5 тыс. руб., отдав большую часть выручки за аренду машины, в Москве нужно работать 12–14 часов каждый день. В результате водители за рулем устают и представляют опасность для окружающих», — подчеркнул эксперт.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Петр Шкуматов , ГИБДД
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