В Россию привезут обновленный Jaguar F-Type

Jaguar представил обновленный F-Type, который привезут в Россию

Британский бренд представил обновленный Jaguar F-Type, который получил посвежевшую внешность и форсированный двигатель.

Так, от предшественника спорткар отличается зауженной головной оптикой и новыми фонарями без круглых вставок, а также другой формой капота, крыльев и увеличенной решеткой радиатора.

В салоне изменения затронули приборную панель — теперь она полностью цифровая с дисплеем размерностью 12,3 дюйма. Мультимедиа "подружилась" со смартфонами и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Система способна обновляться "по воздуху" — заезжать для этого в дилерские центры больше необязательно.

В гамме двигателей числятся прежние моторы объемом 2 и 3 л мощностью 300 и 380 л.с. соответственно. В паре с ними работает восьмидиапазонная автоматическая коробка и система заднего привода. Для V6 также доступна версия с AWD.

"Старший" двигатель V8 объемом 5 л форсировали до 450 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Он сочетается как с задним, так и с полным приводом. Для топовой версии F-Type R с 575-сильным двигателем перенастроили подвеску и установили новые адаптивные амортизаторы. Разгон с места до первой "сотни" у самой быстрой версии занимает 3,7 сек. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

В Великобритании стартовая комплектация F-Type оценивается в 54 тыс. фунтов стерлингов (4,48 млн руб.), что на 1,75 тыс. фунтов стерлингов (145 тыс. руб.) дороже дореформенной версии.

Новинка также доберется до России. Здесь актуальный Jaguar F-Type доступен по стартовой цене в 5,31 млн руб.