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Из экзамена на права уберут «площадку» 

Рамблер 3 часа назад
Из экзамена на права уберут «площадку»
Фото: РИА Новости
С октября 2020 года в ГИБДД планируют исключить из экзамена на получение водительского удостоверения этап на закрытой площадке, именуемый в народе «автодромом», сообщает ТАСС. Об этом агентству заявил глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Автоинспектор отметил, что в настоящее время эксперты ведомства МВД готовят юридическую базу для нововведения.
«Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — подчеркнул Гиляков, отметив, что в настоящее время соответсвующий нормативный документ находится в правительстве и готовится к передаче на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты ГИБДД рассказали о самых распространённых ошибках кандидатов в обители, которые они допускают на экзаменах. Так, по словам правоохранителей, выполняя упражнения на автодроме, выпускники автошкол допускают ошибки при заезде на эстакаду, при параллельной парковке, а также при заезде в бокс задним ходом. В «городе» большинство кандидатов в водители забывают включать поворотник перед началом движения, а также перед перестроением, поворотом и остановкой машины. Чуть меньше выпускников демонстрируют «неуверенное управление автомобилем». В список распространённых ошибок правоохранители также поместили ситуацию, когда по вине кандидата глохнет двигатель или инспектору приходится вмешиваться в процесс управления, чтобы избежать ДТП.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Дмитрий Медведев , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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