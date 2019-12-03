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Записи нарушений ПДД сразу попадут в МВД 

Car.ru 3 часа назад
МВД работает над приложением для фиксации нарушений ПДД
Фото: Car.ru
Специалисты Министерства внутренних дел РФ вскоре планируют представить новое приложение для моментальной фиксации нарушений ПДД.
Сотрудники МВД сейчас работают над созданием уникального приложения, которое позволит оперативно фиксировать любые нарушения ПДД и сразу отправлять их в профильные ведомства для выяснения обстоятельств.
Как оказалось, идея создать единый федеральный сервис зреет давно, но для её полноценной работы нужно учесть множество нюансов, в том числе законодательных. Узнать о подобной разработке удалось благодаря запросу депутата Ленинградской области в Госавтоинспекцию.
Главной загвоздкой в разработке приложения является недоработанные законы, которые не могут позволять привлекать к ответственности нарушителей Правил дорожного движения, зафиксированных на фото— и видеокамерах и которые впоследствии отправлены на портал государственных услуг.
Стоит отметить, что гражданин, который будет способствовать выявлению нарушителей, будет получать часть штрафа, который он сможет потратить на оплату налогов.
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Теги:
Автоновости , ГИБДД , МВД
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