МВД работает над приложением для фиксации нарушений ПДД

Записи нарушений ПДД сразу попадут в МВД

Специалисты Министерства внутренних дел РФ вскоре планируют представить новое приложение для моментальной фиксации нарушений ПДД.

Сотрудники МВД сейчас работают над созданием уникального приложения, которое позволит оперативно фиксировать любые нарушения ПДД и сразу отправлять их в профильные ведомства для выяснения обстоятельств.

Как оказалось, идея создать единый федеральный сервис зреет давно, но для её полноценной работы нужно учесть множество нюансов, в том числе законодательных. Узнать о подобной разработке удалось благодаря запросу депутата Ленинградской области в Госавтоинспекцию

Главной загвоздкой в разработке приложения является недоработанные законы, которые не могут позволять привлекать к ответственности нарушителей Правил дорожного движения, зафиксированных на фото— и видеокамерах и которые впоследствии отправлены на портал государственных услуг.

Стоит отметить, что гражданин, который будет способствовать выявлению нарушителей, будет получать часть штрафа, который он сможет потратить на оплату налогов.