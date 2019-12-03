Экзамен по-новому: «площадку» отменят в 2020 году

Экзамен на водительские права по-новому: «площадку» отменят в 2020 году

Реформа экзамена на получение водительского удостоверения, в последнее время исчезнувшая из инфоповестки, между тем, продолжается. Правила приема экзамена должны основательно измениться уже с 1 октября следующего года.

Тестирование на закрытых площадках исчезнет из регламента экзамена на водительские права: проект изменений уже готовится на подпись премьер-министру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

По его словам, "площадку" уберут из схемы сдачи экзаменов на водительское удостоверение категорий B, C и D, но озвученный срок 1 октября 2020 года Гиляков назвал предварительным.

Отмена разделения экзамена на "площадку" и "город" и объединение этих тестов в одно масштабное испытание сейчас считается чуть ли не основным грядущим нововведением в области подготовки водителей. Проект замены двух экзаменов на один вызвал в обществе довольно бурную реакцию и несколько волн критики, но, похоже, в ГИБДД от идеи так и не отказались.

Ранее ГИБДД выступала с инициативами, к примеру, официально опустить возраст, с которого можно садиться за руль, до 17 лет (при условии езды с сопровождающим), ввести механизм апелляции на решение инспектора по поводу несдачи экзамена и предусмотреть возможность сдачи на права не по заранее определенному маршруту, а по тем улицам и дорогам, которые выберет сам экзаменатор непосредственно перед стартом.