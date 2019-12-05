ОСАГО может подорожать на 30%

Депутаты Госдумы РФ , представившие свою версию реформы ОСАГО, запланировали ряд мер, которые приведут к подорожанию полисов на 30%, сообщают «Известия». В регионах, где, как полагается, уровень аварийности на дорогах выше, тарифы могут вырасти вдвое.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Минфин представил проект так называемой «либерализации ОСАГО»: эксперты предлагали привязать индивидуальный тариф к грубым нарушениям ПДД, отменить понижающие и повышающие коэффициенты за регион и мощность мотора, а также обязать водителей, желающих скидку, устанавливать на авто телематические датчики, следящие за поведением автомобилистов на дороге. Специалисты также отмечали, что необходимо расширить базовый тарифный коридор на 82%. Впоследствии от проекта Минфина, который был признан излишне «жёстким», в правительстве решили отказаться.

Депутаты Госдумы выступили со своей версией реформы ОСАГО. Они сохранили минфиновское предложение ввести повышающие коэффициенты за грубые нарушения ПДД, однако коэффициенты за регион проживания предложили оставить прежними. Также парламентарии не планируют установку телематических датчиков и повышения лимита компенсаций в ДТП с пострадавшими с 500 тысяч рублей до 2 миллионов.

При этом в проекте ничего не сказано о коэффициенте ОСАГО за мощность двигателя. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) пояснили, что отмена коэффициентов планируется при условии, что тарифный коридор будет расширен на треть.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — цитирует издание слова своего собеседника в РСА.

Эксперты отмечают, что предпринятые меры в результате приведут к подорожанию полисов «автогражданки». Примечательно, что сильнее рост тарифов будет ощутим в городах миллионниках, где, как полагается, уровень аварийности на дорогах выше. Так, например, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербург — на 1,7 и 1,8 соответственно.