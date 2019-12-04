Рынок ОСАГО массово захватили мошенники

В Центробанке рассказали о массовых обманах на рынке ОСАГО

За девять месяцев 2019 года возбуждено почти две тысячи уголовных дел по страховому мошенничеству. Речь идет об обмане гражданами страховщиков.

Как рассказала заместитель главы департамента страхового рынка Центробанка Екатерина Абашиева, 1,7 тысяч из этих случаев (88%) приходится на ОСАГО.

«На выплаты мошенникам по итогам девяти месяцев 2019 года ушло 6 млрд рублей», — приводит слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова газета «Коммерсант».

Уточняется, что только 30% мошенников на рынке ОСАГО относятся к преступным группировкам, однако в большинстве случаев страховщики сталкиваются с бытовым мошенничеством. Как выяснили в ЦБ, «страховые» преступления чаще всего совершают ранее несудимые мужчины с 30 до 49 лет, у которых есть семья и высшее или среднее образование, но нет постоянного источника дохода.

Как уточняет Ефремов, отдельные случаи касаются небольших сумм в 30-50 тысяч рублей, но в целом становятся причиной многомиллиардных убытков компаний. При этом чаще всего клиенты завышают реальный ущерб и искажают данные о страховом случае. При этом страховщикам редко удается вернуть деньги, которые заполучили аферисты, — только в 20% случаев суд возбуждает уголовные дела по заявлениям от компаний.

Как считают специалисты, причиной большого количества нарушений могут быть постоянные изменения тарифов ОСАГО. Ранее стало известно, что страховка взлетит в стоимости для нарушителей правил дорожного движения.