Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах

В России пока не планируют снижать нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложения о сокращении существующего ограничения в 20 км/ч.
«Иногда на спидометре этого [превышения — прим. ред.] даже не видно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых. Вот эти 10 км/ч — непонятно, чуть-чуть нажал [на педаль], и все», — цитирует Медведева издание «Ридус».
По его словам, снижение нештрафуемого порога может обернуться тем, что сотрудники ДПС начнут несправедливо штрафовать тех, кто не нарушал правила.
Премьер-министр добавил, что передаст этот вопрос на рассмотрение вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.
До 2013 года российских водителей штрафовали, если они превышали допустимое ограничение скорости более чем на 10 км/ч. Позже этот порог увеличили до 20 км/ч, однако с 2014 года руководство ГИБДД и МВД выступают за возвращение прежнего ограничения. Эту идею также поддерживает Минтранс.
Недавно в ГИБДД предложили увеличить штрафы за превышение скорости более чем на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей, что в шесть раз больше действующих штрафов. Полицейские считают, что это поможет уменьшить число ДТП из-за нарушения скоростного режима.