Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах

Медведев предупредил российских водителей о несправедливых штрафах

В России пока не планируют снижать нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , комментируя предложения о сокращении существующего ограничения в 20 км/ч.

«Иногда на спидометре этого [превышения — прим. ред.] даже не видно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых. Вот эти 10 км/ч — непонятно, чуть-чуть нажал [на педаль], и все», — цитирует Медведева издание «Ридус».

По его словам, снижение нештрафуемого порога может обернуться тем, что сотрудники ДПС начнут несправедливо штрафовать тех, кто не нарушал правила.

До 2013 года российских водителей штрафовали, если они превышали допустимое ограничение скорости более чем на 10 км/ч. Позже этот порог увеличили до 20 км/ч, однако с 2014 года руководство ГИБДД и МВД выступают за возвращение прежнего ограничения. Эту идею также поддерживает Минтранс

Недавно в ГИБДД предложили увеличить штрафы за превышение скорости более чем на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей, что в шесть раз больше действующих штрафов. Полицейские считают, что это поможет уменьшить число ДТП из-за нарушения скоростного режима.