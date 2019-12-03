Медведев предупредил водителей о несправедливых штрафах

Решение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока не принято. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Премьер отметил, что снижение нештрафуемого порога может стать поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей, которые не собирались нарушать правила, поскольку «эти 10 км/ч — они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем».

«Иногда на спидометре этого даже не видно <…>, особенно когда речь идет о машинах не очень новых», — сказал глава правительства во время приема граждан в центральном офисе «Единой России» в Москве.

Ранее Дмитрий Медведев уже поручал проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч., сроки доклада по этому вопросу были установлены до 2 декабря.