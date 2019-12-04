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ГИБДД разрешила клеить на авто знак «Перевозка детей» 

Рамблер + ещё 7 4 часа назад
ГИБДД разрешила клеить на авто знак «Перевозка детей»
Фото: РИА Новости
ГИБДД официально разрешила российским автолюбителям размещать на своих машинах знак, информирующий других участников движения о перевозке в салоне детей и беременных женщин, сообщает РИА Новости. Об этом в письме депутату Госдумы РФ Виталию Милонова заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.
Ранее Милонов предложил полицейским обсудить вопрос о размещении на кузове автомобилей, перевозящих беременных женщин и детей, специальных знаков. Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что на дорогах происходит много конфликтов. Для того, чтобы в опасных ситуациях исключить нанесение вреда молодым матерям или беременным женщинам, депутат предложил заранее обозначить их автомобили. Своё предложение Милонов направил министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
Письмо было переадресовано начальнику ГИБДД РФ Михаилу Черникову, который допустил размещение соответствующих знаков на кузовах автомобилей, но отметил, что процесс не должен быть обязательным.
«Полагаем возможным применять опознавательный знак "Перевозка детей" на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины, в качестве средства добровольного размещения», — говорится в ответе главного автоинспектора России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что появление на обочинах проезжей части переносных комплексов фотовидеофиксации (треног) будет выделено специальным дорожным знаком. Изображение камеры будет размещено на желтом фоне, хорошо заметном на значительном расстоянии. Появление нового знака реламентиировано новой редакцией госстандартов о применении дорожных указателей, разработанных специалистами института РосдорНИИ. В настоящее время документ проходит «финальную стадию утверждения». Предполагается, что нововведение вступит в силу в 2020 году.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Владимир Колокольцев , Михаил Черников , Госдума , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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