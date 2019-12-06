МВД определилось со снижением ненаказуемого порога скорости 

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Оставить 20 км/ч: МВД о снижении лимита по скорости

В РСА открестились от прогноза роста стоимости ОСАГО

МВД открестилось от приборов фото— и видеофиксации

Новый кроссовер Audi Q2 будет представлен в 2020 году