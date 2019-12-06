МВД определилось со снижением ненаказуемого порога скорости 

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, его ведомство выступает против возможного снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что МВД не выступало с инициативой о повышении порога и выразило свою позицию на заседании правительственной комиссии в начале год.
МВД наоборот предлагает увеличить разрешенные скорости на автомагистралях, подчеркнул Владимир Колокольцев.
«Рамблер» писал, что ранее МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Эксперты ведомства в ходе конференции в научном центре безопасности дорожного движения озвучили предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым инспекторы ГИБДД смогут без санкции суда ограничивать действие водительских прав.